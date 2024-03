Chasse aux œufs solidaire du Secours populaire de Paris Parc André Citroën Paris, dimanche 31 mars 2024.

Le dimanche 31 mars, de 9 h30 à 17 h30, le Secours populaire de Paris offre tout une journée d’activités ludiques et sportives en plein air pour les enfants ! Des milliers d’œufs en chocolat, une ambiance festive et conviviale pour régaler et amuser les enfants de tous âges au parc André Citroën, dans le 15e arrondissement de Paris. Plus de 3000 enfants et 200 bénévoles sont attendus pour cette belle fête de la solidarité. L’intégralité des recettes de cet événement sera reversée aux actions de solidarité internationale du Secours populaire de Paris.

Défis pour tous

Les parcours et les activités seront articulés autour du sport pour tous, un combat du Secours populaire renforcé à l’approche des Jeux olympiques de Paris 2024. Ils varieront en fonction de la tranche d’âge des enfants inscrits : 3-5 ans, 6-8 ans et 9 ans et plus.

Deux ateliers phares seront proposés : football et « parkour » en famille animé par Jacques Hébert, le petit-fils du fondateur de la méthode d’entrainement naturel Hébert, qui consiste à pratiquer du sport avec tout ce que l’on peut trouver dehors sans avoir besoin de matériel. Les ateliers sont ouverts pour toute la famille, parents et enfants. Baskets à prévoir !Les enfants pourront aussi participer à des énigmes autour du sport dans une démarche d’inclusion.Une fois le parcours accompli et les œufs récupérés, les chasseurs en herbe se verront remettre un goûter chocolaté et auront la possibilité de visiter le village des associations.



Ateliers créatifs et démonstrations pour varier les plaisirs



Après le sport, le réconfort. Les enfants auront le choix de nombreux stands et activités : maquillage, coloriage, ateliers créatifs réalisés par nos équipes de bénévoles pour donner le sourire aux enfants. Démonstrations et animations musicales se dérouleront tout au long de la journée : magicien, capoeira…pour petits et grands.

Pour profiter de cette belle journée, les tickets d’entrée (alias permis de chasse) sont vendus au prix de 6 €. Ils sont d’ores et déjà disponibles à l’achat, en ligne, sur le site de réservation placeminute.comet seront également proposés directement sur place. Les ateliers maquillaLa totalité des recettes permettront de financer nos actions de solidarité dans le monde.

Le Secours populaire de Paris aux couleurs de la Solidarité monde

Cette journée sera aussi l’occasion d’éveiller les enfants à la solidarité et à l’importance de défendre les Droits de l’enfant partout dans le monde.Le Secours populaire de Paris soutient les populations victimes des crises, de la pauvreté, de l’insécurité alimentaire ou de toutes formes d’exclusion partout dans le monde ! Chaque année, le Secours populaire co-construit des projets en partenariat avec des associations locales présentes au plus proche des populations sur le terrain dans plus de 16 pays.

Le Secours Pop Paris renouvelle régulièrement son engagement aux côtés de partenaires associatifs locaux et s’investit autour de quatre grands domaines d’intervention :

• éducation et droits des enfants ;

• autonomisation et droits des femmes ;

• sécurité alimentaire ;

• aide face à l’urgence.

INFOS PRATIQUES

Lieu : parc André Citroën – 75015 PARIS

Vente : sur place ou en ligne sur placeminute.com

Comment s’y rendre ?

Parc André Citroën ; métro : RER C, ligne 10 / Bus : 39, 42, 62, 88, 169.

https://secourspopparis.placeminute.com/event/autres/chasse-aux-oeufs-solidaire-du-secours-populaire,42903.html

Parc André Citroën 2, rue Cauchy 75015

Contact : communication@secourspopparis.org

Secours Pop Paris – Nicolas Simon