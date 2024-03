Chasse aux Oeufs Solidaire Colline aux oiseaux Caen, samedi 6 avril 2024.

Chasse aux Oeufs Solidaire Colline aux oiseaux Caen Calvados

Attention, nous faisons appel aux familles intrépides et les chasseurs d’œufs en herbe ! Vous êtes prêts pour une aventure pas comme les autres ? Rendez-vous au parc de la colline aux oiseaux de Caen le samedi 6 avril 2024 à partir de 11h, pour un moment convivial rempli de rires !

Attendez-vous à une journée avec de nombreux jeux et activités ! De quoi vous occuper avec des classiques comme la chasse aux œufs, le chamboule-tout, la pêche à la ligne, le maquillage et même une braderie dans laquelle vous pourriez dénicher de petites merveilles. Et bien sûr, une buvette pour étancher les petites et grandes soifs ainsi qu’un stand sur la cuisine du monde pour vous faire découvrir des plats exceptionnels.

Et devinez quoi ? En plus de vous amuser, vous ferez une bonne action ! En participant à notre chasse aux œufs, vous contribuez également à des projets solidaires à l’international et en outre-mer. C’est une journée où le plaisir rime avec la générosité. Alors, tous ensemble, participons à cette belle initiative !

Rejoignez-nous pour une journée inoubliable, pleine de rires, de découvertes et de solidarité !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 11:00:00

fin : 2024-04-06 17:30:00

Colline aux oiseaux Avenue de l’Amiral Mountbatten

Caen 14000 Calvados Normandie contact@spf14.org

