CHASSE AUX OEUFS Sarrecave, dimanche 31 mars 2024.

CHASSE AUX OEUFS Sarrecave Haute-Garonne

L’association « follement sages, délicieusement sauvages », organise en partenariat avec Lac Saint Georges, Village de Vacances & Camping une chasse aux œufs pour les enfants en pleine nature jeux, énigmes, mimes, sensibilisation à l’environnement, land’art…et gourmandises seront au rendez-vous.

Et comme on n’oublie pas qu’il y a aussi des grands gourmands, à partir de 12h un brunch naturel et bio à base de plantes sauvages vous sera proposé pour satisfaire les papilles des petits et des grands!

Sur réservation 88 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-03-31

CAMPING DU LAC SAINT-GEORGES

Sarrecave 31350 Haute-Garonne Occitanie fsds.asso@gmail.com

L’événement CHASSE AUX OEUFS Sarrecave a été mis à jour le 2024-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE