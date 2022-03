Chasse aux oeufs Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’évènement: Allier

Chasse aux oeufs Saint-Pourçain-sur-Sioule, 18 avril 2022

Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Saint-Pourçain-sur-Sioule L’Union Commerciale organise une chasse aux œufs. Le but sera de trouver 4 œufs en plastique de couleurs différentes, les ramener et en échange un sac de chocolats sera donné aux enfants.

