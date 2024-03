CHASSE AUX ŒUFS MEDIATHEQUE Saint-Lys, mardi 2 avril 2024.

CHASSE AUX ŒUFS MEDIATHEQUE Saint-Lys Haute-Garonne

Les cloches et les lapins de Pâques vont cacher des œufs colorés au sein de la médiathèque…

Pour les trouver, rien de plus simple ! Résolvez des énigmes pour petits et grands et qui sait ? Vous repartirez peut-être avec des friandises ?! .

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-20

MEDIATHEQUE 1 bis Rue du Presbytère

Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie mediatheque@saint-lys.fr

