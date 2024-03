Chasse aux oeufs Lac Plaisance Saint-Hilaire-les-Places, dimanche 31 mars 2024.

Chasse aux oeufs Lac Plaisance Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Chasse aux œufs pour les plus petits (2 6 ans) et les plus grands (7 12 ans). Un parcours dédiés pour chaque tranche d’âge. Collation possible sur place. Un chocolat chaud sera offert pour les enfants.

Sur réservation. 5 5 EUR.

Début : 2024-03-31 14:00:00

fin : 2024-03-31 17:00:00

Lac Plaisance Avenue des Roses

Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

