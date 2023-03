Chasse aux oeufs Saint-Germain-sur-Ay Saint-Germain-sur-Ay Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Germain-sur-Ay

Chasse aux oeufs, 9 avril 2023, Saint-Germain-sur-Ay Saint-Germain-sur-Ay. Chasse aux oeufs Place B. Lavarde Saint-Germain-sur-Ay Manche

2023-04-09 10:30:00 – 2023-04-09 12:00:00 Saint-Germain-sur-Ay

Manche Saint-Germain-sur-Ay Venez en famille vous amuser, répondre aux charades et trouver les œufs en chocolat.

Ouvert aux enfants jusqu’à 12 ans accompagnés d’un adulte. Venez en famille vous amuser, répondre aux charades et trouver les œufs en chocolat.

Ouvert aux enfants jusqu’à 12 ans accompagnés d’un adulte. +33 6 71 44 21 77 Saint-Germain-sur-Ay

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Saint-Germain-sur-Ay Autres Lieu Saint-Germain-sur-Ay Adresse Place B. Lavarde Saint-Germain-sur-Ay Manche Ville Saint-Germain-sur-Ay Saint-Germain-sur-Ay Departement Manche Lieu Ville Saint-Germain-sur-Ay

Saint-Germain-sur-Ay Saint-Germain-sur-Ay Saint-Germain-sur-Ay Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-sur-ay saint-germain-sur-ay/

Chasse aux oeufs 2023-04-09 was last modified: by Chasse aux oeufs Saint-Germain-sur-Ay 9 avril 2023 manche Place B. Lavarde Saint-Germain-sur-Ay Manche Saint-Germain-sur-Ay

Saint-Germain-sur-Ay Saint-Germain-sur-Ay Manche