Chasse aux oeufs Saint-Briac-sur-Mer, lundi 1 avril 2024.

Venez trouver les œufs cachés dans le jardin de la salle Omnisports, lors de la traditionnelle chasse à l’œuf le 1 avril 2024.

Top départ à 10h pour récupérer les œufs et les lapins or et argent cachés dans le parc.

Après la chasse aux œufs, les enfants pourront profiter d’un spectacle.

Gratuit, sans inscription. .

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-04-01

Salle Omnisports

Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

