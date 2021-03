Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 44250, Saint-Brevin-les-Pins CHASSE AUX OEUFS Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: 44250

Rendez-vous au parc du Pointeau ce dimanche 4 avril pour une chasse aux oeufs, en pleine verdure ! Accès : entrée principale du parc. Les enfants seront accompagnés et sous la responsabilité des parents. Masque obligatoire dès 6 ans. Pensez-y ! brev.anim44@gmail.com +33 7 66 40 76 85 https://www.facebook.com/CLDFSB/

Détails Catégories d’évènement: 44250, Saint-Brevin-les-Pins Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse Parc du Pointeau Avenue Maréchal Foch Ville Saint-Brevin-les-Pins