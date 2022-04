Chasse aux oeufs Saint-Bonnet-le-Froid Saint-Bonnet-le-Froid Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Bonnet-le-Froid

Chasse aux oeufs Saint-Bonnet-le-Froid, 17 avril 2022, Saint-Bonnet-le-Froid. Chasse aux oeufs Saint-Bonnet-le-Froid

2022-04-17 – 2022-04-17

Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire Saint-Bonnet-le-Froid chasse aux œufs de 15h à 18h au HOB Fort du Pré.

A cette occasion, des crêpes seront proposées par l’association du Club des Neiges organisés par les enfants de st Bonnet . +33 4 71 59 91 83 Saint-Bonnet-le-Froid

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Bonnet-le-Froid Autres Lieu Saint-Bonnet-le-Froid Adresse Ville Saint-Bonnet-le-Froid lieuville Saint-Bonnet-le-Froid Departement Haute-Loire

Chasse aux oeufs Saint-Bonnet-le-Froid 2022-04-17 was last modified: by Chasse aux oeufs Saint-Bonnet-le-Froid Saint-Bonnet-le-Froid 17 avril 2022 Haute-Loire Saint-Bonnet-le-Froid

Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire