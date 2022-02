Chasse aux oeufs Sagy Sagy Catégories d’évènement: Sagy

Saône-et-Loire

Chasse aux oeufs Sagy, 17 avril 2022, Sagy. Chasse aux oeufs Les Animaux des Petits Bois 555, route des petits bois Sagy

2022-04-17 10:00:00 – 2022-04-18 17:00:00 Les Animaux des Petits Bois 555, route des petits bois

Sagy Saône-et-Loire Sagy Chassons les œufs à la ferme !

Pour les petits gourmands de 2 à 12 ans, venez chercher les galets cachés dans la ferme pour obtenir tes chocolats et tes bonbons.

