Chasse aux oeufs Sagy Sagy Catégories d’évènement: Sagy

Saône-et-Loire

Chasse aux oeufs Sagy, 16 avril 2022, Sagy. Chasse aux oeufs Les animaux des petits bois 555, route des petits bois Sagy

2022-04-16 – 2022-04-18 Les animaux des petits bois 555, route des petits bois

Sagy Saône-et-Loire Sagy Les Animaux des petits bois organisent une chasse aux œufs pendant le week-end de Pâques.

Rejoignez-nous avec votre plus beau panier pour une chasse spéciale !

Tous les enfants de 2 à 12 ans seront gagnants.

Sur place : jeux, animaux, animations, bar et restauration rapide.

