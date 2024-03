Chasse aux oeufs place du château, le bourg Royer, dimanche 31 mars 2024.

Le Domaine accueille les familles le dimanche de Pâques pour une chasse aux oeufs dans les vignes !

10h00 Arrivée des participants

10h15 11h00 Chasse dans la vigne et le verger attenant

11h00 11h30 Visite du cuvage

11h300 12h30 Dégustation des vins du Domaine pour les parents accompagnée de produits locaux et jeux en plein air pour les enfants.

De quoi amuser toute la famille et en apprendre plus sur la production du raisin et du vin ! 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31

fin : 2024-03-31

place du château, le bourg Place du chateau

Royer 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@domaine-debreuille.com

