CHASSE AUX OEUFS Rodemack Rodemack Catégories d’évènement: Moselle

Rodemack

CHASSE AUX OEUFS Rodemack, 24 avril 2022, Rodemack. CHASSE AUX OEUFS rue de Mondorff Parc Touati Rodemack

2022-04-24 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-24 16:30:00 16:30:00 rue de Mondorff Parc Touati

Rodemack Moselle Rodemack EUR Venez en famille avec votre panier participer à la chasse aux œufs de Pâques dans Rodemack. Des surprises pour tous, et un œuf spécial en or à trouver. N’oubliez pas de vous inscrire en ligne, les places sont limitées ! Vente de boissons et de gâteaux sur place. ape.rodemack@gmail.com +33 6 48 55 45 65 https://www.facebook.com/ape.rodemack rue de Mondorff Parc Touati Rodemack

dernière mise à jour : 2022-04-07 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Rodemack Autres Lieu Rodemack Adresse rue de Mondorff Parc Touati Ville Rodemack lieuville rue de Mondorff Parc Touati Rodemack Departement Moselle

Rodemack Rodemack Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rodemack/

CHASSE AUX OEUFS Rodemack 2022-04-24 was last modified: by CHASSE AUX OEUFS Rodemack Rodemack 24 avril 2022 Moselle Rodemack

Rodemack Moselle