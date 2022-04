Chasse aux Oeufs RDV devant la Banque Populaire Courtenay Catégorie d’évènement: Courtenay

Chasse aux œufs “énigmes et chocolats ” de 10h à 12h . 3 parcours différents selon l’âge. Inscriptions obligatoires au 06 89 91 34 68. Jusqu’à 12 ans. Chasse aux Oeufs RDV devant la Banque Populaire RDV devant la Banque Populaire, Courtenay Courtenay

