Une chasse aux œufs pour les tout-petits est organisée par le Relais Petite Enfance, le vendredi 15 avril, devant l'EHPAD de Saint-Loup-sur-Thouet. Sur inscription. Chasse, lecture d'albums et création d'un panier. Animation en extérieur, reportée en cas de pluie. Informations et réservations obligatoires : 05 49 63 08 87.

dernière mise à jour : 2022-04-02

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres