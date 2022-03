Chasse aux oeufs pour les petits villersois Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul Catégories d’évènement: Oise

2022-04-16 14:00:00 – 2022-04-16 16:30:00

Villers-Saint-Paul Oise Villers-Saint-Paul Le Comité des fêtes organise le samedi 16 avril de 14h à 16h30 une Chasse aux oeufs, dans le parc de la Brèche. Inscription obligatoire. Chaque année les enfants qui participent gagnent des oeufs en chocolat. Il doivent être obligatoirement être accompagné d’un adulte. L’inscription est obligatoire.

La chasse aux œufs est un grand rendez-vous familial et les amateurs de nature, quant à eux, prennent toujours plaisir à visiter le parc.

C’est aussi une occasion de voir les yeux des petits gourmands briller d’excitation à l’idée de repartir les mains chargées de friandises.

Des centaines d’enfants villersois participent chaque année à la chasse aux œufs organisée dans le parc de la Brèche par le Comité des Fêtes.

Entrée gratuite – Inscription obligatoire – Réservée aux enfants villersois de 18 mois à 10 ans – Chaque enfant participant pourra gagner des œufs en chocolat et devra obligatoirement être accompagné d'un adulte.

cfvsp60@gmail.com +33 6 19 81 09 73

Entrée gratuite – Inscription obligatoire – Réservée aux enfants villersois de 18 mois à 10 ans – Chaque enfant participant pourra gagner des œufs en chocolat et devra obligatoirement être accompagné d'un adulte.

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

