Chasse aux oeufs pleine de détente La Chapelle-d'Armentières Catégories d’évènement: La Chapelle-d'Armentières

Nord

Chasse aux oeufs pleine de détente, 9 avril 2022, La Chapelle-d'Armentières. Chasse aux oeufs

le samedi 9 avril à pleine de détente

2 créneaux vous sont proposés. ?14h00 et à 15h30, il n’y a aucun perdant. Des animations pour tous vous attendent ce jour-là. Cette chasse gratuite est ouverte à tous les enfants chapellois scolarisés de la maternelle au CM2. pleine de détente rue Omer ollivier La Chapelle-d’Armentières Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T15:00:00;2022-04-09T15:30:00 2022-04-09T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-d'Armentières, Nord Autres Lieu pleine de détente Adresse rue Omer ollivier Ville La Chapelle-d'Armentières lieuville pleine de détente La Chapelle-d'Armentières Departement Nord

pleine de détente La Chapelle-d'Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-darmentieres/

Chasse aux oeufs pleine de détente 2022-04-09 was last modified: by Chasse aux oeufs pleine de détente pleine de détente 9 avril 2022 La Chapelle-d'Armentières pleine de détente La Chapelle-d'Armentières

La Chapelle-d'Armentières Nord