Plédran Côtes d’Armor Plédran 26e édition. Organisée par le comité des fêtes, avec 4 500 € de prix à gagner.

À partir de 12 h, galettes-saucisses, frites, crêpes et boissons. Carte de participation en vente sur place, au PMU « L’Hippodrome », à la boulangerie Daniel et à La Foire’Fouille. https://www.pledran.bzh/ 26e édition. Organisée par le comité des fêtes, avec 4 500 € de prix à gagner.

