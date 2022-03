Chasse aux œufs Place de la République

Chasse aux œufs Place de la République, 8 avril 2022, . Chasse aux œufs

Place de la République, le vendredi 8 avril à 17:00

Chasse aux œufs organisée par le Centre d’Animation Vendredi 8 avril Chasse aux œufs, bar à vins, concert et petite restauration à partir de 17h Événement à Gagnac Place de la République Place de la République 31150 Gagnac-sur-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T17:00:00 2022-04-08T21:00:00

Détails Autres Lieu Place de la République Adresse Place de la République 31150 Gagnac-sur-Garonne lieuville Place de la République

Place de la République https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//