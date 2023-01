CHASSE AUX OEUFS Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Piriac-sur-Mer

CHASSE AUX OEUFS Plage Saint Michel Piriac-sur-Mer 2023-04-09 14:30:00 – 2023-04-09 15:30:00

2023-04-09 14:30:00 – 2023-04-09 15:30:00 Piriac-sur-Mer

Loire-Atlantique Les enfants de 3 à 12 ans devront trouver des oeufs de différentes couleurs, cachés dans le sable, qu’ils échangeront contre du chocolat.

Ils seront répartis en fonction de leurs âges dans un espace de recherches. A vos seaux et râteaux ! Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de Piriac (places limitées). Piriac-sur-Mer

