Chasse aux oeufs Pierrefitte-Nestalas, 17 avril 2022, Pierrefitte-Nestalas. Chasse aux oeufs Parc de la mairie PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

2022-04-17 10:30:00 10:30:00 – 2022-04-17 13:00:00 13:00:00 Parc de la mairie PIERREFITTE-NESTALAS

Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées Ouvert à tous les enfants.

Buvette sur place. L’association de parents d’élève “La Récré”, organise la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques ! +33 6 41 22 48 23 Ouvert à tous les enfants.

