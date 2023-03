Chasse aux oeufs Pauv’Coco Issigeac Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne EUR 5 5 À l’occasion de Pâques, l’association les couleurs de Pierre Belvès organise une chasse aux œufs « Pauv’ Coco ».

20 participants (enfant de 5 à 11 ans accompagné). Réservation obligatoire. pixabay

