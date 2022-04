Chasse aux œufs Parc du pian Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Parc du pian, le samedi 16 avril à 14:00

Le Service Jeunesse vous propose de passer un après-midi en plein air, en famille. Les enfants participeront à une chasse aux œufs mais aussi à de nombreuses animations. Stand Maquillage Stand Course d’orientation Stand Chasse aux œufs Stand Parcours rétroviseur Stand Enroule ton crayon Stand Equilibre ball Stand Glue ball Stand Captain lapin Stand Pong tête Stand La danse du ventre Stand A tâtons Stand La course de l’œuf Stand Colors speed Stand La pêche à l’œuf Une buvette sera également tenue au profit de l’Association Les Cœurs du Campanin Tout sera organisé pour que vous puissiez passer un agréable moment, nous vous attendons nombreux.

Entrée libre et gratuite

Le Service Jeunesse de la Ville de Menton, organise une journée conviviale, pour fêter l’arrivée du printemps autour d’une chasse aux œufs. Un moment de partage champêtre à partager en famille. Parc du pian Parc du pian menton Menton Garavan Alpes-Maritimes

2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T18:00:00

