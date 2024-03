Chasse aux œufs Parc du château des Iris Lormont, dimanche 31 mars 2024.

Chasse aux œufs Animation familiale. Dimanche 31 mars, 15h00 Parc du château des Iris animation gratuites réservées aux inscrits (accueil à partir de 14h)

Chasse aux œufs (3 parcours par tranches d’âge) et diverses animations gratuites réservées aux inscrits : structures gonflables, promenades en poneys, atelier de pliages, confiseries et petite restauration sucrée.

De 1 à 11 ans. Inscription du 4 au 8 mars (pour les Lormontais uniquement) sur lormont.fr ou par téléphone au 05 57 77 63 40. Pour les extérieurs, inscriptions par téléphone et dans la limite des places encore disponibles du 11 au 15 mars. Manifestation annulée en cas d’intempéries.

Parc du château des Iris Chemin des Iris 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 63 40 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lormont.fr/chasse-aux-oeufs-2024-739.html »}] [{« link »: « https://www.lormont.fr/chasse-aux-oeufs-2024-739.html »}]

