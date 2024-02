Chasse aux oeufs Parc de Penn Avel Le croisic, dimanche 31 mars 2024.

Rendez-vous au Parc de Penn Avel pour la 2e édition de la chasse aux oeufs du Croisic ! Entrée côté maison du patrimoine / avenue des Moulins.

Règle du jeu : Équipez-vous de votre plus beau panier et partez à la recherche de oeufs colorés qui sont cachés dans le jardin.

Les faux oeufs sont à échanger sur place contre des chocolats. Un espace pour les enfants de 1 à 4 ans et un autre pour les 4 à 10 ans seront délimités pour éviter les bousculades avec les plus petits.

10 oeufs maximum par enfant = un ballot de chocolats (dans la limite des chocolats disponibles)

Animation réservée aux enfants de moins de 10 ans, sous la responsabilité des accompagnants.

Des animations surprises vous attendent sur place.

Parc de Penn Avel Rue de Kervenel 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

