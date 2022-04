Chasse aux oeufs par Shopping Bagnères Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre Animation pour les enfants de moins de 12 ans, sous la responsabilité d’un adulte.

Gratuit Grande chasse aux oeufs !

Des œufs de 5 couleurs différentes seront cachés dans tout le centre ville de Bagneres. Les enfants qui ramèneront les 5 œufs repartiront avec une pochette de chocolats.

