Chasse aux oeufs & omelette pascale Labenne, dimanche 31 mars 2024.

Chasse aux oeufs & omelette pascale Labenne Landes

On vous attend nombreux pour la traditionnelle chasse aux oeufs le dimanche de Pâques pour les plus petits à 11h.

Elle sera suivi à partir de midi part la sacro-sainte omelette pascale offert par le Comite Des Fetes Labenne !

On vous attend nombreux pour la traditionnelle chasse aux oeufs le dimanche de Pâques pour les plus petits à 11h.

Elle sera suivi à partir de midi part la sacro-sainte omelette pascale offert par le Comite Des Fetes Labenne ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 11:00:00

fin : 2024-03-31

Parking de l’Ecole Océane

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Chasse aux oeufs & omelette pascale Labenne a été mis à jour le 2024-03-26 par OTI LAS