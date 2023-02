Chasse aux oeufs Observation Constell’Arzon Saint-Pierre-du-Champ Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Haute-Loire EUR 3 3 Cette année, pour la première fois, nous vous proposons une chasse aux œufs !

Inscriptions obligatoires jusqu’au 24 mars !

Pour tous les enfants sous la responsabilité d’un adulte.

