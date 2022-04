Chasse aux oeufs Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Chasse aux oeufs Niort, 16 avril 2022, Niort. Chasse aux oeufs Jardins de la Brèche Esplanade de la République Niort

2022-04-16 10:30:00 – 2022-04-16 Jardins de la Brèche Esplanade de la République

Niort Deux-Sèvres Niort EUR La chasse aux œufs de Pâques organisée par la Ville de Niort, en partenariat avec les chocolatiers niortais est de retour le samedi 16 avril dans les jardins de la Brèche.

La Ville de Niort donne rendez-vous aux petits et jeunes gourmands samedi 16 avril pour la traditionnelle chasse aux œufs en chocolat organisée à l’occasion des fêtes de Pâques :

À 10h30 : les 4-6 ans

À 11h15 : 6-14 ans

Seuls les enfants, encadrés par des animateurs, pourront pénétrer dans la zone de recherche, sous l’oeil attentif, mais éloigné des parents. Les enfants récupéreront leurs lots à la sortie de la zone de recherche.

Cet évènement est organisé en partenariat avec les artisans chocolatiers niortais : Cathala, Gap chocolats, Huvelin et Suaud.

Source : niortagglo.fr La chasse aux œufs de Pâques organisée par la Ville de Niort, en partenariat avec les chocolatiers niortais est de retour le samedi 16 avril dans les jardins de la Brèche.

La Ville de Niort donne rendez-vous aux petits et jeunes gourmands samedi 16 avril pour la traditionnelle chasse aux œufs en chocolat organisée à l’occasion des fêtes de Pâques :

À 10h30 : les 4-6 ans

À 11h15 : 6-14 ans

Seuls les enfants, encadrés par des animateurs, pourront pénétrer dans la zone de recherche, sous l’oeil attentif, mais éloigné des parents. Les enfants récupéreront leurs lots à la sortie de la zone de recherche.

Cet évènement est organisé en partenariat avec les artisans chocolatiers niortais : Cathala, Gap chocolats, Huvelin et Suaud.

Source : niortagglo.fr +33 5 49 78 79 80 La chasse aux œufs de Pâques organisée par la Ville de Niort, en partenariat avec les chocolatiers niortais est de retour le samedi 16 avril dans les jardins de la Brèche.

La Ville de Niort donne rendez-vous aux petits et jeunes gourmands samedi 16 avril pour la traditionnelle chasse aux œufs en chocolat organisée à l’occasion des fêtes de Pâques :

À 10h30 : les 4-6 ans

À 11h15 : 6-14 ans

Seuls les enfants, encadrés par des animateurs, pourront pénétrer dans la zone de recherche, sous l’oeil attentif, mais éloigné des parents. Les enfants récupéreront leurs lots à la sortie de la zone de recherche.

Cet évènement est organisé en partenariat avec les artisans chocolatiers niortais : Cathala, Gap chocolats, Huvelin et Suaud.

Source : niortagglo.fr Ville de Niort

Jardins de la Brèche Esplanade de la République Niort

dernière mise à jour : 2022-04-05 par OT Niort

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Jardins de la Brèche Esplanade de la République Ville Niort lieuville Jardins de la Brèche Esplanade de la République Niort Departement Deux-Sèvres

Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/

Chasse aux oeufs Niort 2022-04-16 was last modified: by Chasse aux oeufs Niort Niort 16 avril 2022 Deux-Sèvres Niort

Niort Deux-Sèvres