Chasse aux oeufs Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Chasse aux oeufs Nevers, 17 avril 2022, Nevers. Chasse aux oeufs Rue Henri Barbusse Parc Roger Salengro Nevers

2022-04-17 16:00:00 – 2022-04-17 17:30:00 Rue Henri Barbusse Parc Roger Salengro

Nevers Nièvre Nevers EUR Chasse aux œufs à NEVERS.

Une chasse aux œufs qui aura lieu à différents lieux de la ville : Parc Salengro, stade du Banlay, de la grande Pâture, Pierre Mendès France de 16h à 17h30.

Adressée aux enfants de 3 à 12 ans. contact@ville-nevers.fr +33 3 86 68 46 46 https://www.nevers.fr/ Chasse aux œufs à NEVERS.

Une chasse aux œufs qui aura lieu à différents lieux de la ville : Parc Salengro, stade du Banlay, de la grande Pâture, Pierre Mendès France de 16h à 17h30.

Adressée aux enfants de 3 à 12 ans. Rue Henri Barbusse Parc Roger Salengro Nevers

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Nevers Adresse Rue Henri Barbusse Parc Roger Salengro Ville Nevers lieuville Rue Henri Barbusse Parc Roger Salengro Nevers Departement Nièvre

Nevers Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Chasse aux oeufs Nevers 2022-04-17 was last modified: by Chasse aux oeufs Nevers Nevers 17 avril 2022 Nevers nièvre

Nevers Nièvre