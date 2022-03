CHASSE AUX OEUFS Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

CHASSE AUX OEUFS Maison Don Bosco 14 rue Vayringe Nancy

2022-04-18 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-18 11:30:00 11:30:00

Nancy Meurthe-et-Moselle Au programme : chasse aux œufs, spectacle gourmand La Rayure au chocolat d’Emmanuelle Tonnerieux et Contes de Pâques de Pascale Creteur. Lucile Nabonnand

Maison Don Bosco 14 rue Vayringe Nancy

