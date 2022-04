Chasse aux oeufs Mouriès Mouriès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Mouriès Bouches-du-Rhône Mouriès Pour les 6 ans et plus une chasse aux trésor est organisée dans le village.

Pour les 3 à 5 ans un parcours familial sera mis en place dans le Moulin Peyre. A l’issue une récompense attendra les enfants.



Réservation du créneau horaire obligatoire soit entre 10h/12h ou 14h/16h.

