Chasse aux oeufs Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Chasse aux oeufs Montluçon, 16 avril 2022, Montluçon. Chasse aux oeufs Place Pierre Petit Jardin Wilson Montluçon

2022-04-16 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-16 18:00:00 18:00:00 Place Pierre Petit Jardin Wilson

Montluçon Allier EUR 5 5 L’Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France organise une chasse aux œufs pour fêter le début des vacances scolaires. contact@valleecoeurdefrance.fr +33 4 70 05 11 44 http://www.valleecoeurdefrance.fr/ Place Pierre Petit Jardin Wilson Montluçon

Lieu Montluçon Adresse Place Pierre Petit Jardin Wilson Ville Montluçon

