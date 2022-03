Chasse aux oeufs Montauban-de-Bretagne Montauban-de-Bretagne Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montauban-de-Bretagne

Chasse aux oeufs Montauban-de-Bretagne, 18 avril 2022, Montauban-de-Bretagne. Chasse aux oeufs Montauban-de-Bretagne

2022-04-18 13:30:00 – 2022-04-18 16:00:00

Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine Montauban-de-Bretagne Chasse aux œufs pour les enfants de 4 à 10 ans. Le départ se fera entre 13h30 et 16h00.

La durée estimée du parcours est de 1h00 à 1h30, le circuit se terminera par une chasse aux œufs réservée aux enfants. Venir avec son panier.

Inscription de 3€ par enfant avant le 12 avril.

Renseignements au 06 8 47 34 34 ou à l’adresse mail montauban.animation@gmail.com Montauban-de-Bretagne

