Mondeville Calvados La Ville de Mondeville organise une grande chasse aux oeufs le samedi 16 avril.

Les petits chasseurs (jusqu’à 11 ans) partiront explorer à 10h30 l’espace Sport santé du quartier Charlotte Corday

