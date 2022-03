CHASSE AUX OEUFS Mittersheim Mittersheim Catégories d’évènement: Mittersheim

Moselle

CHASSE AUX OEUFS Mittersheim, 18 avril 2022, Mittersheim. CHASSE AUX OEUFS rue des crêtes Dôme sportif Mittersheim

2022-04-18 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-18 12:00:00 12:00:00 rue des crêtes Dôme sportif

Mittersheim Moselle Mittersheim Il est temps de partir en chasse ! Mes enfants sont invités à participer à la chasse aux œufs de Mittersheim. Le rendez-vous est fixé au dôme sportif à partir de 9h00 (dernier départ à 10h30). 10 énigmes sont à résoudre le long d’un parcours de 5,5km accessible aux poussettes. Il se murmure qu’à la fin de cette animation, c’est le lapin de Pâques offrira des chocolats aux enfants… Renseignements et informations : mittanim@orange.fr / 06 07 50 61 24. mittanim@orange.fr +33 6 07 50 61 24 Libre de droits – AnnaliseArt pour Pixabay

Lieu Mittersheim Adresse rue des crêtes Dôme sportif Ville Mittersheim

