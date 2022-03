CHASSE AUX ŒUFS Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

Mayenne Mayenne Les enfants devront retrouver dans le bon ordre 18 chiffres dissimulés dans des œufs cachés dans 18 boutiques de commerçants adhérents à l’UCAVM. Les enfants à l’issue de la chasse se verront recevoir friandises et petit lot. Animation de la Fête du Printemps par l’UCAVM ucavm53@gmail.com +33 6 08 96 50 33 Les enfants devront retrouver dans le bon ordre 18 chiffres dissimulés dans des œufs cachés dans 18 boutiques de commerçants adhérents à l’UCAVM. Les enfants à l’issue de la chasse se verront recevoir friandises et petit lot. Mayenne

