CHASSE AUX OEUFS Route de Luxembourg Château de la Grange Manom

2022-04-18 10:00:00 – 2022-04-18 12:00:00

Manom Moselle Manom Quelques milliers d’oeufs seront cachés dans le Jardin des Prairiales, autour du château. Les enfants cherchent les oeufs et, quand ils ont fini leur chasse, des friandises en chocolat les attendent. Certains oeufs de couleur donnent le droit à des lots spéciaux; info@chateaudelagrange.com +33 3 82 53 85 03 http://www.chateaudelagrange.com/ Freepik

Route de Luxembourg Château de la Grange Manom

