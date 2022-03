Chasse aux oeufs Malseherbes Le malesherbois Catégorie d’évènement: Le Malesherbois

Chasse aux oeufs Malseherbes, 17 avril 2022, Le malesherbois. Chasse aux oeufs

Malseherbes , le dimanche 17 avril à 10:00

Avis à tous les petits gourmands ! C’est la fête que les enfants attendent avec impatience : La chasse aux œufs !!! Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 17 avril 2022 à 10h (jusqu’à 11h) dans la Coulée Verte à Malesherbes. Apportez votre panier, ramassez les œufs et repartez avec votre chocolat ! Gratuit et sans inscription.

Voir http://www.ville-lemalesherbois.fr/agenda2/event/1999-chasse-aux-oeufs-organisee-par-la-commune-le-malesherbois

Chasse aux oeufs Malseherbes Le malesherbois Le malesherbois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Le Malesherbois Autres Lieu Malseherbes Adresse Le malesherbois Ville Le malesherbois lieuville Malseherbes Le malesherbois

Malseherbes Le malesherbois https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-malesherbois/

Chasse aux oeufs Malseherbes 2022-04-17 was last modified: by Chasse aux oeufs Malseherbes Malseherbes 17 avril 2022 Le Malesherbois Malseherbes Le malesherbois

Le malesherbois