Le Comité des Fêtes de Livarot organise une chasse aux œufs dans le parc du manoir de l'Isle le dimanche 17 avril de 10h00 à 12h00. Réservé aux enfants de 3 à 10 ans. 1€ par enfant à régler à l'entrée du manoir le jour même.

