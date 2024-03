Chasse aux oeufs Les chevaliers à la quête du grall La Haye, dimanche 31 mars 2024.

Chasse aux oeufs Les chevaliers à la quête du grall La Haye Manche

Nos petits chevaliers costumés devront préparer leurs poneys pour partir dans le bois enchanté afin de retrouver le grall, et ils devront se présenter devant le roi pour l’adoubement et recevoir leurs diplômes d’initiations. Une animation ludique et fun !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 15:00:00

fin : 2024-03-31 17:00:00

10 route les mares

La Haye 50250 Manche Normandie ecurie.leseigneur@gmail.com

