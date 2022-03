Chasse aux oeufs Le Teich Le Teich Catégories d’évènement: Gironde

Le Teich

Chasse aux oeufs Le Teich, 10 avril 2022, Le Teich. Chasse aux oeufs Espace boisé à côté du groupe scol.VDP Avenue François Mitterrand Le Teich

2022-04-10 14:00:00 – 2022-04-10 18:30:00 Espace boisé à côté du groupe scol.VDP Avenue François Mitterrand

Le Teich Gironde Le Teich EUR Venez retrouver les petits trésors cachés à l’aide d’énigmes.

Récompenses gourmandes à la clé (dans la limite du stock)

Ouvert aux enfants jusqu’à 12 ans – Entre le collège et l’école Val des pins Venez retrouver les petits trésors cachés à l’aide d’énigmes.

Récompenses gourmandes à la clé (dans la limite du stock)

Ouvert aux enfants jusqu’à 12 ans – Entre le collège et l’école Val des pins +33 6 62 07 85 24 Venez retrouver les petits trésors cachés à l’aide d’énigmes.

Récompenses gourmandes à la clé (dans la limite du stock)

Ouvert aux enfants jusqu’à 12 ans – Entre le collège et l’école Val des pins Pixabay

Espace boisé à côté du groupe scol.VDP Avenue François Mitterrand Le Teich

dernière mise à jour : 2022-03-25 par OT Le Teich

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Teich Autres Lieu Le Teich Adresse Espace boisé à côté du groupe scol.VDP Avenue François Mitterrand Ville Le Teich lieuville Espace boisé à côté du groupe scol.VDP Avenue François Mitterrand Le Teich Departement Gironde

Le Teich Le Teich Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-teich/

Chasse aux oeufs Le Teich 2022-04-10 was last modified: by Chasse aux oeufs Le Teich Le Teich 10 avril 2022 Gironde Le Teich

Le Teich Gironde