Chasse aux oeufs Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers, lundi 1 avril 2024.

Le lundi 01 avril 2024

de 14h00 à 21h00

.Tout public. gratuit sous condition

Chasse aux œufs, spectacle et roller party dans le cadre du festival musiques & jeune public Babel Mômes

CHASSE AUX ŒUFS · 14h-17h

Enfants de 3 à 11 ans | Réservation obligatoire

Suivis de près par leurs parents, les enfants, âgés de 3 à 11 ans, partent à la recherche des œufs colorés cachés aux 4 coins du Point Fort ! Les heureux chasseurs échangeront leur butin contre des chocolats.

FABRIQUE ORCHESTRALE JUNIOR · 14h30-15h

Fire Brass Band

ACTIVITÉS · 15h-17h

Atelier breakdance avec la Fédération française de break | Dès 7 ans

Atelier rollers avec la Wheelz & Feet | Enfants de tous âges, accompagnés

Maquillage & activités diverses

LA REINE DES PATATES • 17h-18h

Thomas Pitiot

Chansons | 60 min | Dès 5 ans

Toujours autant de rythmes ensoleillés, de textes qui questionnent et d’échange avec le public. Accompagné de deux talentueux musiciens, Thomas s’adresse aux enfants avec la même exigence qu’aux adultes, privilégiant les mots qui font voyager et les musiques qui donnent envie de danser. Ses thèmes de prédilection demeurent les relations humaines, les voyages proches ou lointains, les rencontres atypiques, avec en plus cette fois des surprises culinaires !

La représentation ayant une jauge limitée, vous pourrez vous présenter à la billetterie du Point Fort à 16h pour réserver votre invitation au spectacle.

WHEELZ & FEET • 17h-21h

Roller party | Toute la famille

Piste de danse ouverte aux danseurs·euses à pied et en rollers (mode club sur place), aux kiffeurs·euses de son qui fait groover la tête de bas en haut, aux familles du coin, à celles et ceux qui ont envie d’exorciser ce groove hip-hop/soul qui sommeille depuis trop longtemps.

Location des patins gratuite

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300

Contact : https://www.villesdesmusiquesdumonde.com/dates/chasse-aux-oeufs-la-reine-des-patates/

CHASSE AUX ŒUFS