Larra Haute-Garonne Larra Evénement à destination des familles qui se promèneront dans la forêt de Cavaillé à la recherche d’œufs décorés au préalable par les enfants de Larra (ALSH des écoles publiques de Larra). Pensez à apporter votre panier. Après l’effort, le réconfort, profitez d’un stand gourmand pour faire une petite collation bien méritée. Partez à la recherche d’œufs colorés au cœur du Domaine de Cavaillé ! apelarra31330@gmail.com http://www.apelarra.fr/ Evénement à destination des familles qui se promèneront dans la forêt de Cavaillé à la recherche d’œufs décorés au préalable par les enfants de Larra (ALSH des écoles publiques de Larra). Pensez à apporter votre panier. Après l’effort, le réconfort, profitez d’un stand gourmand pour faire une petite collation bien méritée. Crédit-OTHautsTolosans

