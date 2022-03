Chasse aux oeufs Largeasse Largeasse Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Chasse aux oeufs Largeasse, 16 avril 2022, Largeasse. Chasse aux oeufs Sur le parking de la Salle Guy Gonnord 1 Rue de la République

2022-04-16 14:30:00

Largeasse Deux-Sèvres Largeasse EUR Chasse aux oeufs, organisée par le Conseil Municipal des Jeunes.

Amenez vos paniers! Pour les enfants de 2 à 12 ans, sous la responsabilité des parents.

Inscription par e-mail. pixabay.com

Sur le parking de la Salle Guy Gonnord 1 Rue de la République Largeasse

