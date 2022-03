Chasse aux Oeufs Lanouaille Lanouaille Catégories d’évènement: Dordogne

Chasse aux Oeufs Lanouaille, 16 avril 2022, Lanouaille. Chasse aux Oeufs Route de bellegarde Ferme du Châtenet Lanouaille

2022-04-16 – 2022-04-16 Route de bellegarde Ferme du Châtenet

Lanouaille Dordogne Lanouaille Chasse aux œufs pour les enfants jusqu’à 10 ans.

Chocolat et surprises. Goûter offert pour tous les participants et accompagnants.

