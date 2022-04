Chasse aux œufs Langueux, 16 avril 2022, Langueux.

Chasse aux œufs Le Grand Pré 26 Rue de la Roche Durand Langueux

2022-04-16 14:30:00 – 2022-04-16 18:00:00 Le Grand Pré 26 Rue de la Roche Durand

Langueux Côtes d’Armor Langueux

À l’occasion de Pâques, la Ville de Langueux organise une grande chasse à l’œuf.

Différentes animations seront proposées lors de cette après-midi placée sous le signe de l’amusement : maquillages, tatouages, ballons etc. Un goûter sera offert aux participants.

Comment participer ?

Rien de plus simple ! Il vous suffit de vous rendre sur l’esplanade du Grand Pré, sans oublier votre panier, pour ramasser vos trésors. Cette chasse est ouverte aux enfants de 2 à 11 ans qui seront répartis dans deux groupes différents.

Le défi supplémentaire ? En plus de trouver le maximum d’œufs en chocolat cachés dans le parc, vous pourrez trouver un œuf magique pour l’échanger

contre un plus gros lot !

+33 2 96 62 25 50

