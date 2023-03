Chasse aux Oeufs Laizy Catégories d’Évènement: Laizy

Saône-et-Loire Remise de lots pour tous les enfants.

Pour les adultes, chasse aux vrais œufs.

Omelette offerte pour toute entrée achetée.

Buvette et restauration sur place.

