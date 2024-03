Chasse aux Oeufs La Quête Sucrée d’Hansel et Gretel Parc Grimmland® La Roque-d’Anthéron, mercredi 20 mars 2024.

Chasse aux Oeufs La Quête Sucrée d’Hansel et Gretel Parc Grimmland® La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

Le printemps pointe le bout de son nez, et avec lui revient l’évènement incontournable du parc Grimmland®: Les Chasses aux Oeufs avec la Quête Sucrée d’Hansel et Gretel.

Cette année, munissez-vous de votre carnet de route de chasseur d’oeufs, votre précieux guide pour une quête délicieusement divertissante ! Partez à la découverte des délices soigneusement cachés dans les recoins enchanteurs du parc. Soyez prêts à déplyer votre sens de l’observation et votre esprit d’équipe, car la chasse aux oeufs est une aventure à partager en famille ou entre amis !

Obtenez votre carnet de route: A votre arrivée au parc, procurez-vous votre carnet de route spécial Chasse aux oeufs. Ce guide précieux vous dévoilera les secrets de la chasse et vous mènera vers les indices.

Lancez-vous dans l’aventure: Suivez les indices soigneusement dissimulés à travers le parc. Chaque indice vous rapproche des délices cachés, soyez prêts à explorer chaque coin et recoins du parc !

Révélez les trésors: Une fois tous les indices résolus et tous les trésors découverts, dirigez-vous vers la boutique du parc. Echangez votre carnet de route contre une surprise chocolatée, la récompense ultime de votre quête !

La Chasse aux oeufs comprend: Le carnet de route pour le chasseur d’oeufs, un crayon Grimmland pour annoter vos découvertes, une surprise chocolatée. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 10:00:00

fin : 2024-04-30 18:00:00

Parc Grimmland® Lieu dit Grand Pont

La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@grimmland.fr

L’événement Chasse aux Oeufs La Quête Sucrée d’Hansel et Gretel La Roque-d’Anthéron a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron